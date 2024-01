“Università moderne e al passo con i tempi”, la rettrice Spatari ricevuta dal presidente Schifani

Tra i temi affrontati anche la sanità pubblica

PALERMO – “L’elezione della professoressa Spatari, il cui alto profilo professionale è noto a tutti è stato motivo di orgoglio per la Sicilia intera. La nostra regione, infatti, è tra le poche in Italia che può vantare una donna in un ruolo così prestigioso”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani che ha ricevuto oggi pomeriggio in visita di cortesia a Palazzo d’Orléans Giovanna Spatari, neo rettrice dell’università di Messina, prima donna alla guida dell’ateneo.

Tra i temi affrontati anche la sanità pubblica e la necessità di modernizzare le università per renderle sempre più al passo con i tempi. “Con un mondo del lavoro in continua evoluzione – conclude Schifani – bisogna rendere gli atenei sempre più attrattivi affinché i nostri ragazzi non sentano la necessità di studiare fuori dalla nostra regione per conseguire l’eccellenza”.