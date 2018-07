"Dopo il voto urge restituire peso elettorale agli studenti"

“Massima libertà di espressione agli studenti vicini alla nostra associazione, ma una volta archiviato l’appuntamento elettorale dell’11 luglio, che sfocerà nell’elezione dei direttori dei Dipartimenti, sarà necessario avviare una riflessione concreta sullo scarso peso elettorale su cui può contare, allo stato attuale, il corpo studentesco”. Così Andrea Faraone, presidente dell’associazione “Uni X Me - Universitari Per Messina”, che invita il rettore Cuzzocrea ad intervenire a stretto giro per trovare soluzioni tangibili finalizzate ad una concreta rimodulazione del peso del voto attribuibile agli studenti universitari.

“Il tempo non ha giocato a favore del prof. Cuzzocrea – evidenzia Faraone - se teniamo conto del fatto che il suo insediamento è avvenuto solo lo scorso 19 aprile. Sono convinto che il neo rettore darà priorità assoluta al tema della drastica flessione dei livelli di rappresentatività con la quale gli studenti sono costretti a convivere in questo momento. Spero sia disposto ad incontrare al più presto i rappresentanti dell’associazione da me presieduta – aggiunge - per avviare un dialogo costruttivo che possa sfociare in un’equa redistribuzione del peso elettorale, un intervento che dovrà necessariamente partire dalla revisione della ponderazione del voto degli studenti, che evidentemente sono stati eccessivamente penalizzati da una serie di scelte riconducibili al passato”.

Alle parole del presidente Faraone, fanno eco quelle del coordinatore dell’Associazione “Uni X Me”, Gregory Li Causi: “Siamo convinti che il prof. Cuzzocrea sarà autore della costruzione di un percorso volto alla tutela degli interessi del corpo studentesco, dando seguito a quanto lo stesso ha più volte ribadito negli scorsi mesi”.