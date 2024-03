“Uno spettacolo per sostenere il Don Bosco”

Domenica 24 in programma "Sulle ali della fantasia: tra fiaba e mito", voluto dalle ex allieve della struttura che sta per chiudere

MESSINA – Domenica 24 marzo, alle 18:00, nel teatro dell’Istituto Don Bosco si terrà lo spettacolo “Sulle ali della fantasia: tra fiaba e mito”, voluto fortemente dalle ex allieve guidate da Nazzarena Amedeo, tra cui Elvira Marsico che lo ha scritto e organizzato.

“L’idea- spiega Marsico – mi è stata data da Alfonsa Pizzo e io ho subito colto il suggerimento perché da ex allieva sono grata a quest’istituto e alle suore che lo gestiscono. Con le voci di una imminente chiusura di questa realtà che esiste da 100 anni, punto di riferimento per la nostra città, mi sono sentita in dovere di dare il mio contributo e da appassionata cultrice di musica e spettacoli ho voluto promuovere questo evento con l’obiettivo di aiutare le suore del Don Bosco e ringraziarle per quanto hanno fatto per la mia formazione non solo scolastica ma anche come individuo”.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di diversi artisti messinesi che hanno sposato la causa: il gruppo musicale “El Mar” composto da Elvira Marsico (voce), Marilena Parlato (voce), Alessio Barrile (chitarra) e Salvatore Parlato (basso), dal gruppo di Fikissimi (Giovanna Genitori, Francesca De Domenico, Giovanna Giuffrè, Francesco D’Arrigo, Salvatore Signorino, Oscar Cartagenova, Letizia Lucca, Elvira Marsico, Cosimo Milone e Pierferdinando Orlandi), dai piccoli Argento Vivo ( Sibilla Bonaventura, Davide Bucolo, Mattia Fiorentino, Gaia e Diego Minasi, Annagiulia Previti, Simona Venuti), poi ancora Cosimo Milone, Tatiana Irrera, Paola Fazio, Renato Caldarera ed Ermanno Micheluzzi. Ospiti della serata saranno il maestro Giovanni Renzo e Francesca Bonici. Le coreografie sono di Cettina Minutoli. Testo e regia di Elvira Marsico. A presentare sarà Letizia Lucca.

