Urne aperte in 32 Comuni del messinese (128 in Sicilia). Come si vota - Tempostretto

La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti. Quattro i capoluoghi di provincia interessati: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Nel messinese attenzione puntata su Taormina

di Carmelo Caspanello

Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani in 32 Comuni della provincia di Messina, tutti sotto la soglia dei 15 mila abitanti. Si voterà, pertanto, con il sistema maggioritario. In Sicilia sono complessivamente 128 i Comuni che voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consigli comunali e circoscrizionali. Tra essi, quattro capoluoghi di provincia: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti. Lo spoglio inizierà lunedì pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Come si vota

L’elettore – sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale – può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”. Prevista anche la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.

Riflettori puntati su Taormina

In provincia di Messina i riflettori sono in particolare puntati su Taormina, la capitale siciliana del turismo che nell’anno in corso si appresta a superare un milione e 300mila presenze. I candidati alla poltrona più ambita di Palazzo dei Giurati sono quattro: l’ex sindaco di Messina e deputato regionale Cateno De Luca, Alessandro De Leo (deputato regionale, a capo della seconda lista voluta da De Luca), il consigliere uscente Antonio D’Aveni ed il primo cittadino uscente Mario Bolognari. Grande attenzione è riservata anche al Comune di S. Agata Militello, dove si gioca una sfida a tre tra l’uscente Bruno Mancuso, Paolo Starvaggi e Nicola Versaci. L’obiettivo è quello di rilanciare innanzitutto l’economia di un territorio dalle alte potenzialità. Ad Alì e Mongiuffi Melia l’unica corsa è contro il quorum e non al… voto. In entrambi i Comuni i candidati a sindaco, Natale Rao e Rosario D’Amore, non hanno un avversario, corrono da soli. Il loro appello ai cittadini è solo quello di recarsi alle urne. Ad Alì Terme si sfidano Agata Di Blasi e Tommaso Micalizzi. A Scaletta è tornato nell’agone politico Mario Briguglio. Sfida l’uscente Gianfranco Moschella e Filippo Manganaro.

A Roccalumera il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ha schierato Giuseppe Lombardo, deputato regionale, anni addietro presidente del Consiglio nel centro jonico e fino allo scorso anno presidente della partecipata Messina Servizi. La battaglia è con Rita Corrini (leader del gruppo di minoranza uscente), Miriam Asmundo (vicesindaco uscente) e Salvatore Patané. A Furci Siculo si ripropone la sfida di 5 anni addietro tra l’uscente Matteo Francilia e Francesco Rigano. Liste concordate a Casalvecchio Siculo e Roccafiorita, il Comune più piccolo della Sicilia (246 i votanti) dove si ricandidano Marco Saetti e Carmelo Concetto Orlando. Il primo cittadino uscente di Motta Camastra Carmelo Blancato se la vedrà con Gaetano Consalvo. Battaglia tra la sindaca uscente Valentina Costantino e l’ex alleato Salvatore Agliozzo. A S. Domenica Vittoria il comandante della stazione dei carabinieri sfiderà il giovane Nunzio Spartà.

I 32 Comuni messinesi chiamati alle urne

In provincia di Messina sono, come dicevamo, 32 i Comuni nei quali si andrà al voto, in tutti con sistema maggioritario: Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina.