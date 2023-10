"Le agevolazioni sulla Tari vanno estese ma serve una delibera del Consiglio" - Tempostretto

La maggioranza ha chiesto all'assessore di predisporre le modifiche all'atto approvato il 13 settembre scorso, mentre la segretaria generale ha stoppato il dirigente

MESSINA – Sì a un allargamento oltre i mille dell’esenzione Tari ma attraverso una delibera approvata dal Consiglio. I consiglieri comunali di maggioranza chiedono all’assessore Roberto Cicala di predisporre “gli atti necessari a rettificare il bando approvato dal consiglio comunale con delibera n. 300 del

13/09/2023, affinché si possa allargare la platea dei contribuenti ricadenti con le agevolazioni all’interno della ‘categoria A’, usufruendo così dell’intera somma del contributo dedicato di €. 564.000″.

A firmare la richiesta sono il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi e i consiglieri delle liste Basile sindaco, Con De Luca per Basile e del gruppo misto, Cettina Buonocuore, Giuseppe Busà, Salvatore Caruso, Francesco Cipolla, Nicoletta D’Angelo, Rosaria Di Ciuccio, Antonella Feminò, Serena Giannetto, Margherita Milazzo, Raimondo Mortelliti, Salvatore Papa, Nello Pergolizzi, Raffaele Rinaldo, Giuseppe Schepis e Pippo Trischitta.

Al centro del dibattito la decisione del dirigente Salvatore De Francesco, definita “arbitraria”, come ha evidenziato la segretaria generale Rossana Carrubba, di estendere le agevolazioni dalla posizione 1001 e fino a esaurimento dei fondi, in modo da essere esentati dal pagamento della prima rata del tributo. I consiglieri spiegano che non è supportata, la decisione, dalla verifica della copertura finanziaria né tantomeno è passata dal Consiglio, non essendo stata inserita questa sorta di terza fascia nella delibera approvata a settembre. Per il dirigente, però, l’atto non era “illegittimo” perché interpretava la volontà del Consiglio di agevolare circa 3500 utenti, andando oltre i mille.

“Ci si chiede – scrivono gli esponenti della maggioranza – quali siano le motivazioni per le quali le valutazioni del dirigente, contenute nella nota in ordine alla capienza dei fondi stanziati per l’esenzione, non siano state compiute in sede di istruttoria della delibera di Consiglio, portando dunque all’approvazione del consiglio comunale dei criteri di accesso al beneficio, così come da egli stabilito autonomamente in fase di pubblicazione dell’avviso”.

L’esenzione Tari

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, su proposta dell’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e della Giunta, l’esenzione totale della tassa comunale dei rifiuti riguarda i primi “utilmente collocati in graduatoria fino al numero 500”. Il tutto attraverso una piattaforma messa a disposizione per l’occasione. Dal numero 501 al mille avranno l’esenzione di due rate.

Le categorie “protette”, in linea con l’articolo 24 del regolamento, sono le famiglie con reddito Isee fino a 13.500 e gli ultrasettantenni, unici componenti del nucleo familiare, con invalidità del 100 per cento.