Tari, al via l'avviso pubblico per l'esenzione e riduzione - Tempostretto

Messina. Ecco come presentare l'istanza dal 6 ottobre al 10 novembre 2023

MESSINA – Esenzione e riduzione della Tari per i soggetti che vivono una condizione di disagio economico e sociale accertata dai Servizi sociali del Comune. Al via l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze dal 6 ottobre al 10 novembre. La piattaforma online sarà attiva dal 10 ottobre, mentre è già possibile scaricare un modello di presentazione.

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, su proposta dell’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e della Giunta, l’esenzione totale della tassa comunale dei rifiuti riguarda i primi “utilmente collocati in graduatoria fino al numero 500”. Dal numero 501 al mille avranno l’esenzione di due rate. Le categorie “protette”, in linea con l’articolo 24 del regolamento, sono le famiglie con reddito Isee fino a 13.500,00 e gli ultrasettantenni, unici componenti del nucleo familiare, con invalidità del 100 per cento.

A parità di reddito avrà la precedenza il contribuente più anziano.

Le domande, per la partecipazione alle graduatori possono essere presentate:

On line attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Comune, attiva da giorno 10/10/2023, all’indirizzo

web: https://dichiarazionetari.comune.messina.it e occorre cliccare sulla sezione "esenzione-riduzione" Oppure compilando l'allegato modello di presentazione, che può essere scaricato dal sito istituzionale dell'ente o ritirato presso le sedi delle circoscrizioni o presso la sede del front office Politiche sociali sito in piazza della Repubblica "palazzo satellite" e inviandolo con una delle seguenti modalità:

tramite raccomandata all’indirizzo Comune di Messina ufficio Protocollo piazza Unione Europea

( sulla busta bisogna scrivere “ESENZIONE/RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARI

ANNO 2023”) o

presentandolo brevi manu presso la sede del front office del servizio Politiche Sociali sito in piazza della Repubblica Palazzo satellite o

della Repubblica Palazzo satellite o

tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it con oggetto: "ESENZIONE/RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023"

“ESENZIONE/RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023

alle domande debitamente firmate dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

 documento di identità in corso di validità

 codice fiscale

 Attestazione ISEE anno 2022

 verbale della Commissione Medica attestante l’invalidità civile del 100% ( per i partecipanti

alla graduatoria B).

