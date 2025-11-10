Uscita da scuola ostacolata da auto di incivili sul marciapiede

Non c'è traccia della Polizia Municipale che dovrebbe far rispettare le regole. E così ognuno se le applica a suo piacimento. Insomma l'anarchia

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Tutti i giorni scuola Mazzini Gallo. I bambini non possono passare sulle strisce pedonali. Non se ne può più.”

In due delle foto che ci sono state inviate, si vedono due auto parcheggiate ai due lati del marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali. Nell’altra si vede un comportamento analogo di un incivile in un’altra giornata. In sostanza le macchine occupano lo spazio che sarebbe riservato ai bambini per attraversare in sicurezza. I recenti lavori di rifacimento degli spazi pedonali nei pressi delle scuole cittadine servivano proprio a questo: a evitare situazioni di pericolo. Invece più di uno ne approfitta per sistemare comodamente il proprio veicolo in attesa dell’uscita del figlio o della figlia.

Inciviltà diffusa

Abbiamo testimonianza concreta del fatto che questa assurda situazione si manifesta in diversi plessi, come ad esempio all’uscita della scuola Verona-Trento in via XXIV Maggio. E se si fa notare la maleducazione, si scatenano gli impulsi primordiali di chi vuole soltanto fare i suoi porci comodi, fregandosene degli altri. Tutto questo, succede, però, per il senso di impunità che queste persone provano a fronte del fatto che con c’è traccia della Polizia Municipale che dovrebbe far rispettare le regole. E così le regole se le applica ognuno a piacimento suo.