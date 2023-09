Vadalà: "Un anno cruciale per le scuole, dai lavori del Pnrr alla tutela dei posti di lavoro" VIDEO - Tempostretto

Intervista con il provveditore agli studi Stello Vadalà. In primo piano gli interventi negli Istituti superiori messinesi

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un anno cruciale per le scuole del territorio messinesi, tra lavori avviati con il Pnrr e la difesa dei presidi scolastici nei territori messi in pericolo dai diktat economici della legge di bilancio. Con il provveditore agli studi, Stello Vadalà, abbiamo fatto il punto sugli spostamenti di alunni e studenti degli istituti superiori coinvolti dalle ristrutturazioni e sulle altre necessità. Il tutto in occasione della conferenza dei servizi tra ufficio scolastico provinciale e Comune.

Al Don Bosco andranno alunni e studenti di Maurolico e Nautico. Il Sequenza si sposterà al secondo piano delle Ancelle riparatrici. L’Archimede al San Luigi. Tutti “verosimilmente da novembre”, spiega il provveditore, che afferma: “Giusto rientrare nei parametri indicati dal ministro delle Finanze ma la scuola è il baluardo dello Stato in qualunque territorio e i presidi vanno tutelati, specie nelle zone a rischio. Sarà mia cura tutelare i posti di lavoro dei dirigenti e il dialogo costante con amministrazione comunale e partecipate consentirà di venire incontro alle tante esigenze che caratterizzano le scuole”.

Gli interventi nelle scuole per la sicurezza sismica

Sulle scuole superiori così di recente si è pronunciato il sindaco della Città metropolitana Federico Basile: “Abbiamo attivato numerose procedure che richiedono massimo impegno in tempi ristretti. In questo senso, grazie al lavoro di censimento e di studio avviato dall’amministrazione De Luca, stiamo procedendo con i lavori di messa in sicurezza sismica degli Istituti superiori, un impegno gravoso che stiamo assolvendo con ottimi risultati. Nei giorni scorsi abbiamo affidato gli interventi che interesseranno i licei Maurolico, Seguenza e Archimede di Messina, e il “Vittorio Emanuele III” di Patti, finanziati con fondi Pnrr per circa 17 milioni di euro. Inoltre, stiamo procedendo con i lavori di ampliamento del “Vainicher” di Lipari per un investimento di oltre 3 milioni di euro. E ancora stanno per essere avviati i cantieri per la realizzazione di nuove palestre al “Caminiti” di Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos e al “Torricelli” di Sant’Agata Militello per un costo progettuale poco inferiore agli 8 milioni di euro”.

