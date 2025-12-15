Vandali a Villa Dante, danneggiati gli allestimenti di Natale

Il sindaco di Messina Basile condanna queste azioni: "Un’offesa al bene comune"

MESSINA – “Inaccettabile. A pochi giorni dall’accensione di Villa Dante, alcuni allestimenti sono stati vandalizzati. È impossibile restare indifferenti davanti a gesti che colpiscono un progetto pensato con cura, tempo e responsabilità per offrire alla città uno spazio da vivere insieme. Ogni elemento allestito non è solo una decorazione, ma il frutto di un lavoro costruito per la comunità”. Così il sindaco di Messina Federico Basile commenta le azioni di vandalismo.

Continua il primo cittadino: “Danneggiare questi spazi significa togliere qualcosa a tutti. Ai bambini, alle famiglie, a chi sceglie di vivere la città con rispetto. Il Natale nelle ville nasce per creare luoghi aperti e accoglienti. Distruggerli è un’offesa al bene comune. Difenderli e rispettarli è un dovere che riguarda ciascuno di noi”.

