Dal luna park di Villa Sabin al “Borgo di Natale”: si è accesa la magia nelle “MeraVille” VIDEO

Atmosfera incantata anche al Parco Aldo Moro e Pineta di Montepiselli a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è acceso il Natale nelle “MeraVille”. Dopo l’accensione degli alberi nelle piazze principali di Messina è toccato alle ville. Così Villa Sabin si è trasformata in luna park e Villa Dante nel “Borgo di Natale”. Atmosfera incantata anche a Villa Mazzini, Parco Aldo Moro e Pineta di Montepiselli.

Eventi nelle ville tutti i weekend fino al 6 gennaio

Per i bambini e le famiglie sarà un Natale ricco di eventi. Tutti i weekend sono previsti momenti di intrattenimento, spettacoli, laboratori e merende da condividere. Il parco giochi di Villa Sabin sarà aperto, e gratuito, per tutte le giornate di sabato e domenica fino al 6 gennaio. Così come lo street food, il palco e i mercatini di Villa Dante. Il calendario degli eventi è stato curato da Messina Social City ed è disponibili sulle pagine social dell’azienda.

