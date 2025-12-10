 Dal luna park di Villa Sabin al "Borgo di Natale": si è accesa la magia nelle "MeraVille" VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 10 Dicembre 2025 - 07:00

Atmosfera incantata anche al Parco Aldo Moro e Pineta di Montepiselli a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è acceso il Natale nelle “MeraVille”. Dopo l’accensione degli alberi nelle piazze principali di Messina è toccato alle ville. Così Villa Sabin si è trasformata in luna park e Villa Dante nel “Borgo di Natale”. Atmosfera incantata anche a Villa Mazzini, Parco Aldo Moro e Pineta di Montepiselli.

Eventi nelle ville tutti i weekend fino al 6 gennaio

Per i bambini e le famiglie sarà un Natale ricco di eventi. Tutti i weekend sono previsti momenti di intrattenimento, spettacoli, laboratori e merende da condividere. Il parco giochi di Villa Sabin sarà aperto, e gratuito, per tutte le giornate di sabato e domenica fino al 6 gennaio. Così come lo street food, il palco e i mercatini di Villa Dante. Il calendario degli eventi è stato curato da Messina Social City ed è disponibili sulle pagine social dell’azienda.

Vedi qui la galleria fotografica

Un commento

  1. Rosaria 10 Dicembre 2025 07:46

    A Torre Faro niente luminarie del comune. Se non era per alcuni negozi che hanno decorato le vetrate ,sarebbe un buio totale. Hanno messo( il comune) delle misere figure di cartone , nei posti che non si notano. Poi c’è il presepe. Delle figure di cartone posizionate su un telo di plastica verde, pietre sopra per non farlo volare. Una vergogna . Meglio che non facevano nulla . In estate siamo invasi da tante persone , varie manifestazioni, in inverno dimenticati

    1
    2
    Rispondi

