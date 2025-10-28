Vandali al PalaTracuzzi, bucati 12 palloni della Fp Sport

La denuncia della società

Un atto di vandalismo, al PalaTracuzzi, che mette in difficoltà l’attività giovanile della FP Sport Basket Messina. La società ha denunciato l’accaduto attraverso i propri canali social, esprimendo frustrazione e indignazione per i danni subiti. “Nel 2025 è inconcepibile che ci vengano bucati 12 palloni su 12 contenuti nella nostra cesta”.

Allenamenti sospesi e gara a rischio

Il danno non è solo economico, ma impatta direttamente sull’attività sportiva: “È veramente frustrante per chi tra mille difficoltà fa attività giovanile tutti i giorni spendendo energie fisiche e mentali arrivare al palazzetto per l’allenamento e non poterlo sostenere”.

L’incidente ha messo a rischio anche la partita serale della formazione Under 19 maschile, che vedeva in campo una squadra ospite proveniente da Patti. La gara è stata disputata solo grazie agli sforzi della società nel recuperare in extremis un numero minimo di attrezzature: “gara alle 20:30 U19 maschile con una squadra che viene da Patti, che viene disputata perché siamo riusciti a recuperare 6 palloni”.