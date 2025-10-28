 Vandali al PalaTracuzzi, bucati 12 palloni della Fp Sport

Vandali al PalaTracuzzi, bucati 12 palloni della Fp Sport

Redazione

Vandali al PalaTracuzzi, bucati 12 palloni della Fp Sport

martedì 28 Ottobre 2025 - 07:30

La denuncia della società

Un atto di vandalismo, al PalaTracuzzi, che mette in difficoltà l’attività giovanile della FP Sport Basket Messina. La società ha denunciato l’accaduto attraverso i propri canali social, esprimendo frustrazione e indignazione per i danni subiti. “Nel 2025 è inconcepibile che ci vengano bucati 12 palloni su 12 contenuti nella nostra cesta”.

Allenamenti sospesi e gara a rischio

Il danno non è solo economico, ma impatta direttamente sull’attività sportiva: “È veramente frustrante per chi tra mille difficoltà fa attività giovanile tutti i giorni spendendo energie fisiche e mentali arrivare al palazzetto per l’allenamento e non poterlo sostenere”.

L’incidente ha messo a rischio anche la partita serale della formazione Under 19 maschile, che vedeva in campo una squadra ospite proveniente da Patti. La gara è stata disputata solo grazie agli sforzi della società nel recuperare in extremis un numero minimo di attrezzature: “gara alle 20:30 U19 maschile con una squadra che viene da Patti, che viene disputata perché siamo riusciti a recuperare 6 palloni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
S. Stefano Briga, manto “rattoppato” in via S. Gaetano: pericoli per i pedoni
Messina. Incidente in via Celi, non ce l’ha fatta il ciclista finito sotto un tir
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED