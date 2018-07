Ospedale di Taormina, installate le telecamere di videosorveglianza

Lo scorso 6 aprile la Uil-Fpl di Messina chiedeva al commissario straordinario dell’Asp 5 la collocazione di un impianto di videosorveglianza all’ospedale San Vincenzo di Taormina. “Accogliamo con grande soddisfazione – afferma Pippo Calapai, segretario generale della Uil-Fpl Messina – la notizia della collocazione delle videocamere di sorveglianza in seguito alla nostra richiesta. Qvevamo denunziato che si verificavano con frequenza sempre maggiore danni da atti vandalici a cose e automezzi del personale allocati nei parcheggi riservati nonché aggressioni verbali e fisiche nei confronti del personale sanitario del Pronto Soccorso, con gravi rischi anche per l’utenza. Tali episodi di violenza arrecavano grave stress psico-fisico agli operatori compromettendone la salute e la sicurezza e non sono più tollerabili”.