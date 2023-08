Varia di Palmi. Dalla Regione un contributo di 70 mila euro - Tempostretto

La Regione Calabria, in tempi brevissimi ha riconosciuto la Festa della Varia quale Patrimonio Culturale e Grande Evento Regionale

REGGIO CALABRIA – Non si ferma il lavoro del consigliere regionale Giuseppe Mattiani neanche durante la pausa estiva, in questo caso, ancora a sostegno del Patrimonio Culturale Regionale. Infatti, la Regione Calabria, in tempi celerissimi rispetto alla data di approvazione della Legge Regionale dallo stesso promossa avvenuta il 25.07.2023 che ha riconosciuto la Festa della Varia quale Patrimonio Culturale e Grande Evento Regionale, nelle more della definizione delle sue modalità attuative, ha concesso un contributo di € 70mila.

Si tratta di un rilevante intervento economico che, per la prima volta nella storia della Festa, viene erogato per finanziare una serie di specifiche azioni di tutela, promozione e valorizzazione di un Patrimonio Unesco che la Regione Calabria, a tal fine, intende sostenere per farne anche un simbolo regionale nel mondo.

Tra gli interventi previsti, occupa uno spazio preminente quello per il montaggio dell’intera Macchina a Spalla e l’acquisto di tutti i materiali allo scopo occorrenti.

“Purtroppo, in questi anni, la Festa della Varia di Palmi, rispetto alle altre Feste della Rete delle Grandi Macchine a Spalla che si svolgono con frequenza annuale, ha dovuto scontare parecchie difficoltà che, oggi, abbiamo ritenuto non più ammissibili se vogliamo far diventare il “nostro” Patrimonio un vero e proprio simbolo della Calabria. La recente approvazione della legge regionale rappresenta un punto di partenza importante che ci consentirà di far fare alla nostra Festa un decisivo salto di qualità. Il sostegno regionale va in questa direzione. Per la prima volta la Regione Calabria ha inteso farsi carico dei costi di montaggio della struttura. Un impegno pari a ben € 18.000. Ritengo che questa rappresenti la misura di tutela e salvaguardia per eccellenza”, spiega Mattiani in una nota.

Ma le azioni previste non si fermano qui: “Non vanno trascurate gli altri interventi finanziati. La Regione Calabria si è fatta carico anche degli importi necessari per la realizzazione dei vestiti per gli angioletti, gli Apostoli e per l’acquisto di stoffe per gagliardetti e stendardi che in questi giorni stanno addobbando a festa la Città di Palmi”. Ed ancora: “Non è stata trascurata neanche la parte promozionale e divulgativa. Infatti, come Regione ci siamo fatti carico dei costi per le attività di riprese video e foto per reportage storico e Social Media Manager per la durata 3 mesi e che in queste settimane stiamo apprezzando. Si tratta della promozione digitale e la documentazione video e fotografica dell’evento, oltre che delle interviste ai personaggi storici e moderni legati alla Varia. Lo scopo è quello di contribuire a preservare la memoria dell’evento anche grazie all’istituzione di un archivio storico e quello di promuovere la Festa della Varia su piattaforme di social media e a raggiungere un pubblico globale. Sarà oggetto di finanziamento anche il LedWall per la promozione territoriale, dall’11 al 27 Agosto. Si tratta di uno strumento digitale che permetterà la proiezione di immagini e video che raccontano la nostra terra e la nostra cultura, stimolando l’interesse e la curiosità dei visitatori. Parlare di Varia, per come intendiamo noi, significa proprio parlare di Calabria, di promozione del territorio calabrese, di tradizioni. E’ quello che faremo e, in parte, stiamo già facendo”.