Elly Schlein sul traghetto: “No al ponte”. Germanà: “Chieda scusa” VIDEO

La segretaria del pD espone le ragioni dell'opposizione alla grande opera. E il senatore leghista l'attacca

MESSINA – Dalla Calabria alla Sicilia, sul traghetto, Elly Schlein ha ribadito il suo “no” al ponte sullo Stretto in una diretta Facebook. Poi l’arrivo a Messina prima di approdare Catania, Caltagirone, Ragusa e Siracusa per elezioni europee.

La segretaria del Partito democratico è capolista per Sicilia e Sardegna. E oggi ha ancora una volta bocciato il progetto: “Il ponte è inutile, dannoso e anacronistico. E mette a rischio la sicurezza delle persone perché uno studio ci dice che degli elementi sono costruiti su aree che non sono edificabili perché sono su faglie attive”. Subito dopo Schlein ha elencato una serie d’incompiute siciliane e “di priorità”.

E non è mancato l’attacco del senatore leghista Nino Germanà, pure lui candidato per l’8 e 9 giugno: ““O Elly Schlein si è confusa e ha preso un deltaplano o le si è rotto l’orologio o è salita a bordo di una nave Disneyland. Non trovo altra spiegazione alle dichiarazioni della segretaria nazionale del Pd che definisce estremamente breve la traversata dello Stretto sulla nave. Se è stata una battuta, non ha fatto ridere milioni di cittadini che per raggiungere la Sicilia patiscono file, attese di ore e non hanno il tempo di godersi il paesaggio perché devono percorrere a piedi, con bagagli e borsoni, la strada per raggiungere il traghetto, sperando di arrivare in tempo e non rischiare di aspettare sulla riva altri 45 minuti. Invece di parlare come una turista che si fa i selfie sullo Stretto, chieda scusa alle tante persone che da anni sopportano enormi disagi”.

Articoli correlati