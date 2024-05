L’ex Sanderson e il recupero degli spazi cittadini

Incontro del comitato alla Feltrinelli di Messina sul ruolo delle comunità locali

MESSINA – “Raccontiamo il ruolo delle associazioni e delle comunità locali nel recupero e nel riuso degli spazi cittadini”. Sul tema promuove un incontro il comitato per l’ex Sanderson alla Feltrinelli di Messina, mercoledì 29 maggio, alle 18.30, in via Ghibellina n. 32. In primo piano le storie di riqualificazione degli spazi e il contributo delle associazioni. Un aperi-Sanderson con ingresso libero al dibattito.

Interverrà l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi.

Articoli correlati