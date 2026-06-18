Vasto incendio all’Annunziata, si cerca chi ha innescato i fuochi d’artificio VIDEO

Il rogo davanti la chiesa dove, dopo un funerale, sono partiti i "botti"

Messina – Vigili del Fuoco in azione all’Annunziata dove un incendio è divampato in un’area di verde di fronte la chiesa che dà il nome al quartiere. Il rogo è divampato velocemente tra la vegetazione, producendo una enorme nuvola di fumo visibile anche a grandi distanze.

Botti dopo il funerale

A innescare le fiamme, secondo la prima ricostruzione, sarebbero stati i fuochi d’artificio sparati subito dopo un funerale celebrato nella chiesta della Santissima Annunziata. Alcuni testimoni hanno raccontato di un uomo che è stato visto scappare da un’auto, quando si è accorto del danno provocato da i “botti” che aveva innescato.