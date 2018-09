Unime, domato incendio al plesso di Scienze del Papardo

E' scattato intorno alle 11.30 l'allarme stamane, alla facoltà di Scienze dell'Università di Messina, dove in un locale in corso di ristrutturazione è scoppiato un incendio.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti con un'autobotte per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l'intero palazzo. Si pensa ad un corto circuito, verificatosi nei locali in ristrutturazione della Facoltà.

In quel momento dentro non c'era nessuno, l'area di cantiere non era attiva ed è stata l'alta colonna di fumo che si innalzava dalle finestre del secondo piano ad attirare l'attenzione del personale del plesso, dove per tutta la mattina le lezioni si sono comunque svolte regolarmente.

Le fiamme, divampate, hanno distrutto alcuni arredi che erano stati sistemati nei locali non utilizzati per via dei lavori, e in poco tempo hanno annerito tutte le pareti e sprigionato il fumo denso.