Vecchi mobili e suppellettili nel torrente - Tempostretto

I torrenti cittadini ancora preda di incivili e svuota cantine a Messina

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Materiale abbandonato ieri notte nel Torrente Guardia a Curcuraci, contrada Aranciarella, a Messina”.

I torrenti continuano a essere preda degli incivili e degli svuota cantine. Liberarsi di vecchi mobili e suppellettili è troppo facile per chi non ha alcun rispetto per l’ambiente. È sufficiente gettarli in uno dei tanti torrenti cittadini. Questo comportamento, oltre ad essere incivile, è anche pericoloso. In caso di forti precipitazioni, infatti, il corso dell’acqua sarebbe ostruito con il conseguente rischio di allagamenti.