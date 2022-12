Vecchietta travolta a Catona, si presenta ai Vigili il 79enne investitore - Tempostretto

L'autista "pirata" ha fornito la sua versione. Per lui, ritiro della patente e denuncia a piede libero per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali

REGGIO CALABRIA – La fuga è finita.

Nel primo pomeriggio di oggi l’uomo che ieri ha investito a Catona una signora di 84 anni si è presentato al Comando di viale Aldo Moro, assistito dal proprio difensore di fiducia.

Nell’immediatezza dei fatti e per tutta la mattinata di oggi, la Polizia locale aveva setacciato la frazione Nord della città acquisendo numerose immagini e individuando marca e tipo del veicolo investitore.

Sembra essere stata proprio la consapevolezza della imminente identificazione del proprietario del veicolo a spingere il fuggitivo a costituirsi.

Si tratta di un uomo di 79 anni residente a Reggio Calabria che come detto si è presentato al Comando di viale Aldo Moro fornendo la propria versione dei fatti. L’ispezione del veicolo ha fatto emergere danni assolutamente compatibili con il sinistro.

Per l’uomo sono immediatamente scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia a piede libero per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali.

La prognosi dell’investita rimane riservata.

