Vela. Capo d’Orlando ospiterà il campionato italiano nel 2025

Accolta la candidatura dello Yacht Club orlandino, nei mari siciliani a settembre la Coppa Italia e la 6ª Round Aeolian Race

CAPO D’ORLANDO – Lo Yacht Club Capo d’Orlando conquista un importante traguardo. Il giovane circolo nato a fine 2018 ha ottenuto che il comune nebroideo sia la sede del prossimo campionato italiano. Il tricolore si è assegnato da poco a Brindisi e per il 2025 la candidatura di Capo D’Orlando è stata accettata.

Il campionato Italiano è un evento promosso direttamente dalla Federazione Italiana Vela con la collaborazione dell’Uvai (Unione vela d’altura italiana) che assegna di anno in anno il titolo di Campione d’Italia la cui organizzazione viene assegnata ad un circolo affiliato sul territorio nazionale. L’ultima volta che si era svolto in Sicilia, era stato nel 2016 a Palermo.

Lo Yacht Club orlandino in pochi anni è riuscito a riportare nella provincia messinese importanti eventi sportivi nel mondo della Vela. Infatti i prossimi appuntamenti a mare, prima del campionato italiano, nel mese di settembre saranno la Coppa Italia Uvai, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo dal 13 al 15 settembre e poi dal 27 al 29 dello stesso mese una competizione che ormai è diventata appuntamento fisso, la 6ª edizione della Round Aeolian Race.

Soddisfazione dallo Yacht Club Capo D’Orlando

“Dobbiamo ringraziare tutti gli armatori ed i velisti che con la loro partecipazione ai nostri eventi in questi anni hanno reso valida la nostra candidatura – ha commentato Giuseppe Mormino, presidente del Club – E’ certamente un risultato che ci inorgoglisce per tutto ciò che abbiamo fatto sinora, ma al tempo stesso ci riempie di responsabilità e certamente avremo bisogno della collaborazione di tutti, anche le Istituzioni, per metter in piedi una edizione da ricordare. Il Campionato Italiano è l’evento clou della vela d’altura – conclude Mormino – a cui partecipano i velisti più bravi e dobbiamo cogliere quest’occasione per coinvolgere tutti gli appassionati di questo bellissimo sport”.

La costante crescita delle manifestazioni sportive organizzate dal Club dal 2021 ad oggi anche grazie al prezioso supporto della Marina di Capo d’Orlando, l’apprezzamento degli armatori ed i velisti per il campo di regata e l’organizzazione delle regate, non sono passati inosservati ai vertici della Federazione dopo la Round Aelian Race, giunta alla sua 6ª edizione e diventata ormai un riferimento per le regate offshore del sud-Italia, dopo 2 Campionati Nazionali Area svolti nel 2022 e 2024, e la Coppa Italia 2023 e 2024, arriverà a Capo d’Orlando l’evento più importante della vela d’altura Italiana, il Campionato Italiano.

