Vela. Parte la Round Aeolian Race, quarantasette le imbarcazioni iscritte. E' record - Tempostretto

Al via la Round Aeolian Race, record di imbarcazioni iscritte. Start oggi alle ore 12

CAPO D’ORLANDO – Irrompe questo weekend sull’arcipelago delle Eolie l’evento velico più atteso dell’anno. Giunta ormai alla sua quinta edizione , la Round Aeolian Race conferma l’attrattiva unica esercitata da questa regata grazie ad un percorso complesso e la dominante tattica.

Record di imbarcazioni iscritte

Quest’anno sono oltre dieci gli equipaggi giunti per la prima volta a Capo d’Orlando per cimentarsi con le

135 del percorso, alcuni molto blasonati per la partecipazione alle principali regate off-shore italiane.

Alla chiusura delle iscrizioni figurano 47 imbarcazioni iscritte, altro record dopo le 41 dello scorso anno,

suddivise in 3 categorie: Crociera-Regata e Catamarani che si cimenteranno sul percorso integrale da 135

miglia e Gran Crociera riservata alle imbarcazioni che hanno scelto la regata con il percorso ridotto da 65

miglia.

Nel pomeriggio di mercoledì si è tenuto lo skipper meeting con il briefing meteo preceduto dalla

presentazione della manifestazione, alla presenza del Presidente del Yacht Club di Capo d’Orlando Avv.

Giuseppe Mormino, del Race manager Bruno Ampola, e del main sponsor.

Appuntamento per tutti gli appassionati per la partenza oggi, ore 12 nella baia antistante la marina di

Capo d’Orlando.

Articoli correlati