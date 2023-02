Venditti e De Gregori tornano al Teatro Antico di Taormina - Tempostretto

Annunciate le prime 5 date del tour estivo: due saranno ad agosto in Sicilia

Dopo il tutto esaurito della tournée estiva 2022 nelle più importanti location all’aperto d’Italia (tra cui due date sold out al Teatro Antico di Taormina) e del tour nei principali teatri italiani (mercoledì 8 febbraio al Metropolitan di Catania la prossima tappa), Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno i primi 5 appuntamenti live estivi del 2023 che prenderanno il via il 5 e il 7 giugno dal palco delle Terme di Caracalla a Roma. Due delle prime cinque date annunciate saranno in Sicilia: il 24 agosto al Teatro Grco di Siracusa e il 28 agosto al Teatro Antico di Taormina.

Il pubblico avrà ancora una volta l’occasione di assistere a uno spettacolo emozionante, in cui i due cantautori danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni. Insieme a Venditti e De Gregori sul palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi(sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Date e biglietti in prevendita

Questi i primi 5 appuntamenti del tour estivo (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

5 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

7 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

17 luglio – FIRENZE – Piazza SS Annunziata

24 agosto – SIRACUSA – Teatro Greco

28 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di domani, martedì 7 febbraio, nei circuiti abituali.