Venti di crisi a Saponara: il vice sindaco Venuto: “Mancanza di autonomia, rinuncio all’indennità”

Il dietro le quinte della decisione

SAPONARA – Il vicesindaco di Saponara, Santo Venuto ha comunicato la sua decisione di rinunciare all’indennità di carica. La scelta arriva dopo un acceso confronto in Giunta Comunale il 7 marzo, dove, a detta di Venuto, sarebbero emerse “limitazioni” all’autonomia del suo ruolo.

Venuto rimarca che il sindaco ha ribadito che il vicesindaco “non può prendere decisioni che portano lustro e prestigio al Comune” se non nell’ambito delle sue deleghe”. Inoltre, il vicesindaco lamenta la mancanza di comunicazione da parte del primo cittadino in merito all’organizzazione della manifestazione “Corri Italia 2024” nel territorio comunale. “Nello specifico, nella seduta dell’esecutivo, alla presenza della segretaria comunale – chiosa Venuto – il primo cittadino ha voluto chiarire quali siano i compiti e gli ambiti di ciascun amministratore, ribadendo che egli sovrintende ed ha competenza su tutti i settori, mentre a ciascun assessore sono affidate le deleghe relative alle proprie competenze. È stato sottolineato dal sindaco in modo deciso che il vicesindaco non può prendere decisioni che portino lustro e prestigio al Comune a meno che non rientrino nell’ambito delle proprie deleghe.

È stato ribadito che non è stata comunicata all’Assessore competente, la decisione presa in autonomia a seguito di un contatto telefonico del Presidente dell’associazione riguardante l’evento Corri Italia 2024. Quest’ultimo ha espresso l’intenzione di organizzare nella città di Saponara la XXXI edizione della manifestazione “Corritalia-insieme per i Beni culturali, ambientali”, una manifestazione ludico-sportiva di carattere nazionale. Il sottoscritto – incalza Venuto – ha risposto positivamente senza indugi e ha prontamente informato, nella stessa giornata, sul gruppo WhatsApp della Giunta, riguardo all’adesione dell’Amministrazione a tale iniziativa, credendo di contribuire al bene del proprio territorio e all’immagine dell’Amministrazione, data la rilevanza nazionale dell’evento”.

Alla luce di queste premesse, Venuto ha annunciato di rinunciare all’indennità di carica “anche al fine di non incorrere in simili inconvenienti”. Inoltre, per garantire trasparenza, pubblica l’elenco delle indennità percepite da agosto 2022 a febbraio 2024. La scelta di Venuto lascia aperte diverse ipotesi sul futuro del suo ruolo all’interno dell’amministrazione comunale. La rinuncia all’indennità potrebbe indicare una frattura con il sindaco.

Le indennità ricevute a partire dal mandato avuto al netto delle ritenute:

Agosto 2022 €177,35

Settembre 2022 €177,35

Ottobre 2022 €177,35

Novembre 2022 €177,35

Dicembre 2022 €149,94

Gennaio 2023 €191,17

Febbraio 2023 €191,17

Marzo 2023 €190,81

Aprile 2023 €190,81

Maggio 2023 €190,81

Giugno 2023 €190,81

Luglio 2023 €190,81

Agosto 2023 €190,81

Settembre 2023 €190,81