Versace: “Ok Ponte sullo Stretto ma prima completare porto di Gioia Tauro” - Tempostretto

Versace ha sempre detto di essere favorevole al Ponte sullo Stretto ma la vera scommessa è puntare sul porto e sul retro porto di Gioia Tauro

MILANO – “Ho sempre detto di essere favorevole al Ponte sullo Stretto ma la vera scommessa è puntare sul porto e sul retro porto di Gioia Tauro”. Lo ha detto Carmelo Versace, sindaco facente funzione della città metropolitana di Reggio Calabria, in visita agli stand della sua Regione all’Artigiano in Fiera, a Milano-Rho Però. “Io penso che tutte le infrastrutture possono portare un valore aggiunto ma è chiaro che il ponte sullo Stretto deve essere seguito da tutta una serie di grandi opere che ancora mancano nel mio territorio – ha aggiunto -. Ad esempio, se l’alta velocità si dovesse fermare alle porte della Calabria, non so che senso avrebbe puntare sul ponte”. “Non posso dire che sono contrario a questa importante infrastruttura – ha concluso – ma gradirei che ci fosse un’attenzione a 360 gradi ad esempio sulla statale 106, sulla Pedemontana e infine occorre far sviluppare definitivamente il porto e il retro porto di Gioia Tauro”.