Verso il natale. A Villafranca Tirrena torna il tradizionale “bamparizzu”

Divenuto ormai una tradizione consolidata e tanto attesa, a Villafranca Tirrena torna l’appuntamento dedicato ai festeggiamenti in onore di San Nicola

VILLAFRANCA TIRRENA – Ci si prepara al periodo delle feste, nel Comune di Villafranca Tirrena dove già il prossimo 5 dicembre si terranno i festeggiamenti in onore di San Nicola.

Divenuta ormai tradizione, si inizierà alle 15.30 con la classica rievocazione del passaggio dei pescatori per le vie del paese, a cura della Pro Carnevale Bauso. Seguirà alle 16.30 presso piazza Castello, quindi, l’attesa sfilata della corte principesca a cura dell’associazione Vivere Villafranca. Alle 19.30 si terranno i vespri solenni in onore del patrono San Nicola, presso la chiesa a lui dedicata.

Infine alle 20.00 presso piazza Castello torna l’immancabile appuntamento con il “bamparizzu”. Si tratta di una tradizione antica e consolidata nel villafranchese, che inizia già con i due cortei in sfilata presso la città: in origine, infatti, i nobili consegnavano ai pescatori le chiavi del Castello di Bauso come segno di benevolenza e, insieme, procedevano sino alla piazza per accendere il grande falò in onore del santo.