Vertenza Atm, la Fisal Cisal non partecipa allo sciopero per i 5 apprendisti non assunti - Tempostretto

L'organizzazione sindacale attende le verifiche giuridiche del proprio staff di legali

MESSINA – Faisa Cisal non partecipa all’azione di sciopero proclamato da altre organizzazioni sindacali, in seguito alla mancata riconferma del contratto a cinque lavoratori apprendisti. Le motivazioni sono state specificate dal sub commissario Sergio Crisafulli, che segue la controversia venutasi a determinare. “La Faisa Cisa non partecipa – ha spiegato – poiché ha già dato specifico mandato al proprio staff legale di verificare i presupposti tecnico-giuridici utili a poter dirimere la complessa questione che vede interessati lavoratori rimasti fuori dalle assunzioni da Atm Spa di Messina”.