Vertenza Cargill, l’azienda non sospende la procedura dei licenziamenti

I sindacati protestano

“Cargill non risponde, la procedura per i licenziamenti va avanti e siamo quindi costretti, per tutelare i lavoratori, così come prevede la legge, a richiedere l’esame congiunto”. Questa in sintesi la situazione descritta da Filctem-Cgil Femca-Cisl Uiltec-Uil Messina per spiegare la lettera inviata stamani a Cargill per rispettare il termine dei 7 giorni dettati dalla procedura.

“La multinazionale americana che – ricordano i sindacati – ha comunicato i licenziamenti lo stesso giorno che disertava l’incontro alla commissione attività produttive dell’Ars, chiedendone il rinvio, non ha finora aderito alla richiesta di sospendere fino a quella data la procedura, che territorio politica ed istituzioni regionali gli hanno rivolto. E ciò determina che i 75 giorni che porteranno ai licenziamenti continuano a scorrere inesorabilmente. Una situazione – osservano i sindacati – che spiega lo sgarbo istituzionale e svela, casomai non fosse ancora chiaro, come Cargill ritenga ormai chiuso il business siciliano e come l’attuazione di piani aziendali oltreoceano non possa subire alcuna azione di disturbo, tantomeno da lavoratori, sindacato, territorio, politica e istituzioni”.