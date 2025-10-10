 Vertenza Cargill, l'azienda non sospende la procedura dei licenziamenti

Vertenza Cargill, l’azienda non sospende la procedura dei licenziamenti

Redazione

Vertenza Cargill, l’azienda non sospende la procedura dei licenziamenti

venerdì 10 Ottobre 2025 - 13:40

I sindacati protestano

“Cargill non risponde, la procedura per i licenziamenti va avanti e siamo quindi costretti, per tutelare i lavoratori, così come prevede la legge, a richiedere l’esame congiunto”. Questa in sintesi la situazione descritta da Filctem-Cgil Femca-Cisl Uiltec-Uil Messina per spiegare la lettera inviata stamani a Cargill per rispettare il termine dei 7 giorni dettati dalla procedura.

“La multinazionale americana che – ricordano i sindacati – ha comunicato i licenziamenti lo stesso giorno che disertava l’incontro alla commissione attività produttive dell’Ars, chiedendone il rinvio, non ha finora aderito alla richiesta di sospendere fino a quella data la procedura, che territorio politica ed istituzioni regionali gli hanno rivolto. E ciò determina che i 75 giorni che porteranno ai licenziamenti continuano a scorrere inesorabilmente. Una situazione – osservano i sindacati – che spiega lo sgarbo istituzionale e svela, casomai non fosse ancora chiaro, come Cargill ritenga ormai chiuso il business siciliano e come l’attuazione di piani aziendali oltreoceano non possa subire alcuna azione di disturbo, tantomeno da lavoratori, sindacato, territorio, politica e istituzioni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Ritardi nei referti istologici, è morta Maria Cristina Gallo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED