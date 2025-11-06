Vertenza Cargill. Sicindustria mediatrice con acquirenti

Ma i sindacati continuano a pressare l'azienda

Resta attivo il tavolo Regione, sindacati e azienda per seguire la vendita dello stabilimento di Giammoro, e si dà mandato a Sicindustria di adoperarsi per accelerare i tempi della cessione interloquendo tra Cargill e imprese acquirenti. Questo in sintesi l’esito del tavolo tecnico di ieri convocato dall’assessore regionale alle attività produttive Tamajo su richiesta di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil che, in attesa della convocazione ministeriale richiesta da parti sociali politica e istituzioni, ha il compito di garantire il reimpiego dei lavoratori e mantenere un controllo ed una regia da parte del territorio.

“Gli annunci di nuovi acquirenti non si sono purtroppo ad oggi ancora concretizzati – non sappiamo se per la debolezza delle offerte o se per una mirata strategia aziendale volta a respingere concorrenti – e Cargill, che detiene altre produzioni Italia, ha ancora ieri continuato a respingere la richiesta di sospendere la procedura, mostrando così la volontà di giungere al tavolo ministeriale con i lavoratori già licenziati. In assenza di garanzie c’è quindi il serio rischio che i lavoratori restino fuori anche nel caso in cui l’appetibile stabilimento venga alla fine ceduto, magari dopo che gli impianti siano stati smantellati. L’annuncio di un nuovo interessamento da parte di una cordata di imprenditori siciliani, fatto ieri dal sindaco di Pace del Mela e confermato dalla stessa Cargill, così come il gruppo indiano che da settimane sembra continuare ad interloquire con la multinazionale americana, sono certamente segnali che mostrano come non sia vero che si è costretti a licenziare perché non ci sono acquirenti. Ma tutto ciò varrà poco quando, tra qualche settimana, arriveranno le lettere di licenziamento. Il compito di mediare ed accelerare il concretizzare della vendita affidato ieri da Tamajo al presidente di Sicindustria, Pietro Franza, così come l’impegno a riconvocarsi a giorni, sono passi avanti che necessitano però dell’impegno di Cargill ad aiutare questo percorso nei confronti di un territorio che per anni ha offerto guadagni e tecnologia, e che ora viene però ripagato con macerie”.

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, che già domani proseguiranno l’esame congiunto della procedura per il licenzamento collettivo, continuano qundi a chiedere a Cargill di dare segnali concreti verso i lavoratori ed il territorio, garantendo una sereno passaggio di proprietà dello stabilimento, ed al Ministero delle Imprese di convocare urgentemente il confronto.