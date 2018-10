Giardini. Centro per l'impiego, raggiunta l'intesa: chiusura scongiurata

GIARDINI NAXOS. Scongiurata la chiusura e il trasferimento in altra sede dell’Ufficio per l’impiego di Giardini Naxos, che serve l’intero comprensorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Castelmola, Orlando Russo, che si era intestato la battaglia, al termine dell’incontro che ha avuto luogo questa mattina a Messina alla presenza del dirigente provinciale del servizio, Santi Trovato, con i sindaci “ai fini di concordare le modalità che meglio garantiscano la continuità delle attività istituzionali all’utenza del comprensorio svolte dall’ufficio e scongiurare il trasferimento in altra sede”. I delegati e gli amministratori hanno chiesto con forza che la sede non venga spostata “anche perché si tratta del più grosso comprensorio turistico-alberghiero regionale”.

Gli stessi amministratori si sono impegnati entro il 15 novembre a completare i lavori strutturali in corso ed entro il 15 dicembre le opere di rifinitura (compresa la messa in sicurezza dei balconi). Il Comune di Giardini Naxos produrrà il certificato di abitabilità dell’immobile adibito a Centro per l’impiego, che comunque verrà integrato a fine lavori. L’impegno è finalizzato a risolvere, insieme, le criticità e migliorare l’accoglienza al piano terra sempre entro metà dicembre. In virtù di questi impegni, il dirigente del Servizio del Centro per l’impiego di Messina ha assicurato i presenti che il Centro di Giardini Naxos continuerà a svolgere i servizi istituzionali di competenza presso l’attuale sede in virtù anche delle assicurazioni assunte da parte degli amministratori. All’incontro erano presenti il presidente del Consiglio comunale di Giardini ,Danilo Bevacqua, l’assessore Andrea Carpita ed il consigliere comunale di Taormina Manfredi Faraci ed i sindaci Alessandro Costa (Letojanni), Giuseppe Cundari (Gaggi), Orlando Russo (Castelmola), Rosario D’Amore (Mongiuffi Melia) e il delegato dal sindaco di Gallodor, Orlando Russo.

“L’importante – ha commentato il presidente del Consiglio comunale di Giardini, Danilo Bevacqua – che il problema sia stato risolto. Sono contento che abbiamo trovato la soluzione ed abbiamo scongiurato il trasferimento dell'ufficio, in modo tale da non creare disagi ai fruitori che rischiavano di doversi spostare a Santa Teresa. Nelle cose se uno ci mette impegno e buon senso – ha concluso Bevacqua - le soluzioni si trovano, ovviamente anche grazie all'ingegnere Trovato che è stato disponibile nel volerle trovare”.