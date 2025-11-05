“Vi siete dimenticati di pagare”: la denuncia social di un ristorante di sushi a Messina

In un post le foto, con i volti oscurati, di tre clienti. In sospeso uno scontrino da 87 euro

MESSINA – Sembra impossibile che succeda ancora nel 2025, ma è successo: tre clienti di un ristorante di sushi a Messina hanno tranquillamente cenato e poi sono andati via. Ma senza pagare. Lo ha denunciato sui social lo stesso ristorante, un noto locale di via Umberto Bonino, che ha mostrato la foto dello scontrino da 87 euro e le tre persone in questione, con i volti oscurati, prima impegnati al tavolo a cenare e poi fuori dalla porta.

Nel post il ristorante giapponese ha scritto: “Vi siete dimenticati qualcosa ieri sera? Tipo il conto da pagare? Mangiare e scappare non è una furbata, è una vergogna e chi lavora onestamente non merita mancanze di rispetto così”. Decine i like e i commenti alla pagina del locale, tra chi ha mostrato solidarietà e chi ha accusato i clienti.