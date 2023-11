"Via Caristi preda dei rifiuti e noi cittadini puliamo" - Tempostretto

La segnalazione di un cittadino: "Troppi incivili"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 del cittadino Marcello Puglisi: “Da circa dieci giorni in via Pietro Caristi giacciono cumuli di rifiuti venuti a valle per effetto delle pioggie. Non è accettabile che ancora oggi gli incivili continuino a farla franca, scaricando sterpaglie e rifiuti di ogni genere a monte della via. A tutto questo si è sommata in passato l’esplosione della rete fognaria, ora il problema è stato risolto, con cattivi odori e insetti. Perché la pulizia dobbiamo farla noi cittadini? È terra di nessuno? Tanta rabbia”.