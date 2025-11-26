 Via del Pozzo, "serve rifare l'intera condotta fognaria"

Via del Pozzo, "serve rifare l'intera condotta fognaria"

Via del Pozzo, "serve rifare l'intera condotta fognaria"

mercoledì 26 Novembre 2025

Lo dice Renato Coletta, consigliere della IV Municipalità

Dopo l’ennesimo sprofondamento del manto stradale avvenuto in via Del Pozzo a causa del cedimento di un tratto della condotta fognaria prontamente riparato dall’Amam il 17 novembre scorso, si sono verificati ulteriori cedimenti. Probabilmente a causa del transito giornaliero di mezzi pesanti, come riferito dai residenti, la situazione si sta aggravando, “per cui ho richiesto all’amministrazione che in tempi brevi, anche procedendo in più fasi per limitare i disagi ai residenti, provveda al rifacimento dell’intera condotta fognaria di via del Pozzo”.

Lo dice Renato Coletta, consigliere della IV Municipalità, che ha anche “richiesto la contestuale realizzazione di una condotta per lo smaltimento delle acque piovane, che invece attualmente si riversano nella fognatura (sistema misto), causando ad ogni acquazzone l’implosione della condotta e lo sversamento di liquami in strada”.

