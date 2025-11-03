 Via delle Carceri, iniziati i lavori di riparazione

Redazione

lunedì 03 Novembre 2025 - 12:27

Per la seconda volta in sei mesi si era creata una voragine nell'asfalto

Sono iniziati i lavori di riparazione e adeguamento della rete delle acque bianche in via delle Carceri. per la seconda volta in sei mesi si era creata una voragine sul manto stradale.

“Dopo aver sollecitato l’Amministrazione comunale alla riparazione e realizzazione di un nuovo condotto delle acque bianche nelle vie Delle Carceri e Leopoldo Nicotra, su input del sindaco Federico Basile, del direttore generale del Comune, Salvo Puccio, e del dipartimento comunale dei Lavori Pubblici, si è potuto fare in tempi rapidi un affidamento diretto per lavori di somma urgenza” – dice Renato Coletta, consigliere della IV Municipalità.

“L’infrastruttura in questione era stata manutenuta precedentemente da Amam, che aveva provveduto a ripristinare le condotte delle acque piovane, ma un complesso problema strutturale ha richiesto l’intervento dell’amministrazione comunale” – conclude.

