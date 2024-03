Via Garibaldi. Corsia “preferenziale” per le auto

La corsia prefenzia di via Garibaldi è perennemente occupata dalle auto. Così di fatto si vanifica la sua funzione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parcheggio artistico con doppia fila in corsia preferenziale Via Garibaldi”.

La corsia prefenziale di via Garibaldi è perennemente occupata dalle auto, nel caso segnalato addirittura con una macchina in seconda fila. Questo dimostra che non ci si può fidare della civiltà e dell’educazione degli automobilisti. I cordoli sono necessari se si vuole assicurare il transito veloce e regolare degli autobus. Il trasporto pubblico, nettamente migliorato rispetto al passato, è adesso una valida alternativa di mobilità. Per questo è utile a tutti creare le migliori condizioni per un sempre più efficace svolgimento del servizio. Il vantaggio di pochi non può continuare ad essere il metro di valutazione delle scelte. Deve sempre prevalere l’interesse generale.