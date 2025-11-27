In via Geraci “l’ennesima inutile pista ciclabile”

Lo dicono Debora Buda e Gianmarco Luzza, consiglieri della IV Municipalità

Quella prevista in via Geraci è “l’ennesima, inutile, pista ciclabile”. Lo dicono Debora Buda e Gianmarco Luzza, consiglieri della IV Municipalità.

“Come mai è stata predisposta questa variante e chi l’ha richiesta e concordata? – chiedono – Il quartiere non si è mai espresso nonostante avrebbe dovuto farlo. Nessuna richiesta ci è mai pervenuta né per le vie formali, né tanto meno a titolo informativo”.

“Farò una istanza di accesso agli atti – prosegue la Buda – per capire il perché di questa immotivata variante che è stata subito accolta al contrario di quella richiesta all’unanimità dalla IV Municipalità alla Passeggiata a mare”.

“Non è più tollerabile – concludono Buda e Luzza – che, per il sol fatto di incassare finanziamenti europei, venga stravolta la viabilità del Centro Storico, recintando ciglioni di marciapiedi e rendendo ancora più isolati i commercianti della zona. Chiediamo, quindi, con estrema urgenza di ripensare ai lavori e sentire gli interessati al fine di rivedere la fattibilità di un’opera che porterà solo disagi per la zona”.

