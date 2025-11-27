 In via Geraci "l'ennesima inutile pista ciclabile"

In via Geraci “l’ennesima inutile pista ciclabile”

Redazione

In via Geraci “l’ennesima inutile pista ciclabile”

giovedì 27 Novembre 2025 - 12:10

Lo dicono Debora Buda e Gianmarco Luzza, consiglieri della IV Municipalità

Quella prevista in via Geraci è “l’ennesima, inutile, pista ciclabile”. Lo dicono Debora Buda e Gianmarco Luzza, consiglieri della IV Municipalità.

“Come mai è stata predisposta questa variante e chi l’ha richiesta e concordata? – chiedono – Il quartiere non si è mai espresso nonostante avrebbe dovuto farlo. Nessuna richiesta ci è mai pervenuta né per le vie formali, né tanto meno a titolo informativo”.

“Farò una istanza di accesso agli atti – prosegue la Buda – per capire il perché di questa immotivata variante che è stata subito accolta al contrario di quella richiesta all’unanimità dalla IV Municipalità alla Passeggiata a mare”.

“Non è più tollerabile – concludono Buda e Luzza – che, per il sol fatto di incassare finanziamenti europei, venga stravolta la viabilità del Centro Storico, recintando ciglioni di marciapiedi e rendendo ancora più isolati i commercianti della zona. Chiediamo, quindi, con estrema urgenza di ripensare ai lavori e sentire gli interessati al fine di rivedere la fattibilità di un’opera che porterà solo disagi per la zona”.

Articoli correlati

Un commento

  1. rassegnato 27 Novembre 2025 13:50

    Fissazione ed enorme incapacità dirigenziale della viabilità.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Risanamento, iniziate le demolizioni in via Quinto Ennio FOTO
Operazione Alleanza. Il market della droga e la banda delle donne, 22 condanne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED