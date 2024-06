Via Giolitti, divieto di sosta per due mesi. Barresi chiede un’alternativa per i residenti

Il consigliere della III Municipalità chiede per i residenti la sosta gratis al parcheggio di Villa Dante In alcuni tratti delle vie Giolitti, Lucania e Napoli sono apparsi dei divieti di sosta a seguito dell’ordinanza 804 del 15 giugno 2024 per lavori di realizzazione degli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione perdite delle reti idriche interne di Messina con decorrenza 24 giugno 2024 e fino al 16 agosto 2024 dalle ore 7 alle 18. “Questi divieti di sosta – dice Mario Barresi, consigliere della III Municipalità – rendono impossibile il parcheggio dei residenti in una zona già carente e dove, in aggiunta, si stanno operando lavori di rifacimento dei marciapiedi. Pertanto, sarebbe opportuno, durante questo periodo così lungo, dare la possibilità di fare sostare gratuitamente al parcheggio di Villa Dante le auto dei residenti che in questo momento vivranno notevoli difficoltà”.