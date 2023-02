Via Macello vecchio sbaraccata e ancora chiusa - Tempostretto

La via Macello vecchio, che si trova dietro l'edificio della Sovrintendenza, è stata recentemente liberata dalle baracche: potrebbe essere molto utile alla circolazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Macello Vecchio ancora chiusa; potrebbe essere molto utile alla viabilità cittadina.”

Le baracche che per decenni avevano occupato quella preziosa strada al di sotto delle mura storiche adesso non ci sono più. Da questo punto di vista è stato decisivo, come in altre aree di risanamento, l’efficace lavoro della prefetta Cosima Di Stani nella sua qualità di commissaria per il risanamento. In questo ruolo, come si sa, è recentemente subentrato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. La speranza è che il ritorno della politica non rallenti il processo di liberazione dalle baracche.

In via Macello vecchio è prevista una strada con arredo e illuminazione che, nelle intenzioni del vicesindaco Salvatore Mondello, ne abbelliranno il percorso. Le intenzioni sono lodevoli. C’ è da auspicarsi che esse riescano a conciliarsi con la rapidità di intervento.