Via Mirulla, Caruso e Scivolone: “L’accesso al mare va bonificato e ripristinato”

La parte "bassa" della strada a Pistunina è in condizioni di degrado "da anni": i consiglieri della Dc chiedono di intervenire

MESSINA – La parte bassa di via Mirulla a Pistunina va “bonificata” per garantire il “ripristino dell’accesso a mare” e dare “alla cittadinanza, ma soprattutto ai residenti del villaggio, la possibilità di raggiungere il tratto di litorale che da anni è inaccessibile a causa della folta vegetazione e dall’abbandono di rifiuti da parte di incivili cittadini”. Ad affermarlo, lanciando l’appello all’amministrazione, sono stati il consigliere comunale Giovanni Caruso e il collega della seconda municipalità Paolo Scivolone, ambedue in quota Dc.

Chieste anche le telecamere

“Più volte – hanno spiegato i consiglieri – questa situazione è stata portata all’attenzione degli organi competenti, ma ad oggi nessun intervento è stato effettuato e l’accesso al mare risulta ancora inaccessibile all’intera comunità. È inammissibile”. E infine l’auspicio “che questa nuova stagione estiva coincida con la bonifica dell’area che finalmente restituirebbe l’accesso al mare, contestualmente chiedono la collocazione di una doccia, d’altronde avviene in altre spiagge più fortunate.

Inoltre, sarebbe opportuno collocare l’impianto di pubblica illuminazione (assente nella parte bassa di via Mirulla) e delle telecamere per evitare l’abbandono dei rifiuti da parte di qualche incivile”.