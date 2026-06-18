Via Pozzo Giudeo a Torre Faro, “con l’isola pedonale sarà il caos”

Nonostante il divieto di sosta, le auto parcheggiano su tutta la via. A breve partirà l'isola pedonale e sarà complicato transitare

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera invio queste foto della via Pozzo Giudeo a Torre Faro. Tra due giorni inizierà l’isola pedonale (dal 20 giugno, n.d.r.) e la via Pozzo Giudeo, strada strettissima e senza marciapiedi diventerà strada di accesso a tutto il borgo. Come potete notare esiste il divieto di sosta su tutta la via (anche d’inverno) ma non viene regolarmente rispettato”.

“Auto sostano tranquillamente restringendo la carreggiata soprattutto nell’ultimo tratto dopo l’incrocio con le già scuole in cui è stato divelto il cartello (vedi foto) e tra l’altro è una zona in cui transita il maggior numero di pedoni e bagnanti che lasciano l’auto al Torri Morandi”.