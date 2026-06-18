 Torre Faro, estate al via: dal 20 giugno torna l’isola pedonale

Torre Faro, estate al via: dal 20 giugno torna l’isola pedonale

Marco Ipsale

Torre Faro, estate al via: dal 20 giugno torna l’isola pedonale

giovedì 18 Giugno 2026 - 09:00

Il sindaco Basile firma l'atto di indirizzo per la stagione balneare 2026

MESSINA – L’estate messinese si prepara ad entrare nel vivo. E con l’arrivo dell’estate tornano anche le modifiche alla viabilità a Torre Faro con l’obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità, conciliando le esigenze dei residenti con l’inevitabile picco di bagnanti. Il provvedimento entrerà in vigore sabato 20 giugno per protrarsi fino al 13 settembre, con isola pedonale tutto i giorni dalle 19 (gli altri anni era dalle 18) alle 2.

Come ogni anno, si punta a limitare l’afflusso dei veicoli privati nel cuore di Torre Faro, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la sicurezza di chi sceglie il borgo per il tempo libero.

Potenziamento dei trasporti e gratuità

Il cuore del piano estivo è orientato all’incentivazione del trasporto pubblico locale. L’Atm è stata chiamata a uno sforzo organizzativo per potenziare i collegamenti tra le aree di parcheggio, i punti di interscambio e le spiagge di Torre Faro.

Confermata la gratuità della Linea 38, la circolare «Torri Morandi», che fungerà da spola fondamentale con partenza e arrivo al parcheggio per ridurre la necessità di utilizzare l’auto privata. L’Atm sarà responsabile del rilascio dei contrassegni per la sosta e dell’accesso alle zone riservate agli aventi diritto, oltre a gestire fisicamente la delimitazione delle aree pedonali in collaborazione con la Polizia Municipale.

Un commento

  1. Cittadino sconvolto 18 Giugno 2026 12:13

    ….e li continuano a votare….

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