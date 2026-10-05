Via Puntale Arena. Sorbello: “L’Amministrazione ha trovato i soldi necessari?”

Ad aprile 2024 si parlava di un progetto da 1 milione e 200mila euro poi più nulla, il sollecito della consigliera

«Notevoli criticità sotto il profilo della sicurezza e della viabilità, anche in relazione alle conseguenze della frana che in passato determinò l’isolamento della zona». La consigliera comunale Anna Sorbello ricorda che, nel 2013, a seguito della frana, «venne realizzata una bretella emergenziale finalizzata a garantire l’accessibilità alle abitazioni, ma tale soluzione non ha rappresentato la definitiva realizzazione di una viabilità ordinaria alternativa e di una vera via di fuga». Negli anni successivi «è stata evidenziata la necessità di realizzare un collegamento stabile tra via Puntale Arena e via San Corrado, idoneo a garantire un secondo accesso alla zona e a consentire il transito dei mezzi di soccorso in situazioni di emergenza».

Nel marzo 2022, durante il commissariamento del Comune affidato a Leonardo Santoro, la questione venne affrontata e «fu individuata la necessità di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento» – prosegue Sorbello -. Secondo quanto riferito all’epoca, «il ragioniere generale del Comune comunicò il reperimento di 500mila euro, provenienti dal disavanzo/avanzo di amministrazione, da destinare all’intervento di via Puntale Arena». Successivamente, «nel bilancio di previsione 2022-2024, risultano inseriti 500mila euro destinati alla realizzazione dell’opera di messa in sicurezza di via Puntale Arena, mediante un emendamento approvato dal Consiglio Comunale».

Il nodo dei finanziamenti

Il Programma triennale delle opere pubbliche riportava l’intervento «denominato “Strada di collegamento via Carrai – via Puntale Arena – Messa in sicurezza delle criticità”, con un costo complessivo indicato in 1 milione e 93mila euro e una quota di 500mila euro prevista nella prima annualità». L’opera è stata mantenuta nella programmazione successiva, compresa quella del 2024-2026 e nel piano del 2026, dove compare anche «il progetto per la realizzazione di una strada comunale di collegamento tra via Puntale Arena e via San Corrado, per un importo complessivo indicato in 1 milione 125mila euro».

Quei 500mila euro non bastavano e vennero dirottati sulla manutenzione ordinaria delle strade, lasciando l’opera senza copertura. Nell’aprile 2024, in Commissione, l’ultimo aggiornamento da parte del dirigente Antonio Amato. A distanza di due anni e mezzo, evidenzia la consigliera, «la problematica della viabilità e della sicurezza di via Puntale Arena risulta a tutt’oggi presente».

Le richieste

La consigliera Sorbello interroga quindi il sindaco e l’amministrazione comunale per conoscere «quale sia l’attuale situazione della via di fuga di via Puntale Arena, specificando se il progetto sia stato definitivamente approvato, se disponga di tutte le autorizzazioni necessarie e quale sia l’attuale livello di progettazione». Viene chiesto inoltre «quale sia l’attuale cronoprogramma dell’intervento di collegamento tra via Puntale Arena e via San Corrado e se sia prevista l’indizione della gara d’appalto, indicando la relativa tempistica».

L’atto punta a fare luce sui fondi, sollecitando chiarimenti sul perché l’opera non sia ancora giunta alla fase esecutiva e cantierabile, su eventuali aumenti dei costi o variazioni di tracciato, e sugli interventi di manutenzione fatti dal 2022 a oggi. Infine, si chiede «di conoscere quali iniziative concrete l’Amministrazione intenda assumere per garantire ai residenti una viabilità alternativa e una effettiva via di fuga».