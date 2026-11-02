Via Rosso da Messina, scelta delle case per 23 famiglie. Ci sono anche quelle dell’ex Caserma Sabato

Le famiglie della baraccopoli iniziano a selezionare le nuove case

Entra nel vivo la fase decisiva per il ricollocamento abitativo delle famiglie residenti nell’area di risanamento compresa tra Gazzi, via Rosso da Messina e via Pirandello (Area 15, Lotto 4). Questa mattina le prime cinque famiglie aventi diritto, inserite nella graduatoria definitiva approvata il 30 ottobre, hanno incontrato i rappresentanti dell’agenzia ArisMè per visionare le opzioni disponibili e scegliere la nuova casa.

Un passaggio operativo che interessa complessivamente 23 famiglie aventi diritto, ma che porta con sé una novità sostanziale sul fronte dei cantieri per l’abitare a Messina.

Ex Caserma Sabato: lavori ultimati e appartamenti disponibili

Tra le opzioni abitative prospettate ed esposte oggi da ArisMè ai cittadini figurano infatti i 57 appartamenti dell’ex Caserma Sabato a Montepiselli. Una presenza che conferma nei fatti il rispetto del cronoprogramma dei lavori: le verifiche e i sopralluoghi condotti ai primi di ottobre dal presidente di ArisMè, Massimo Rizzo, e dalla direttrice generale Loredana Bonasera, indicavano infatti la fine del mese di ottobre come termine per il completamento del cantiere.

Gli immobili, completamente ristrutturati ed efficientati, sono dunque pronti e rientrano ufficialmente nel pacchetto di alloggi destinati allo sbaraccamento.

Riqualificazione ad alta efficienza e prossimi passaggi

L’intervento sull’ex complesso militare di Montepiselli, finanziato dal Comune di Messina attraverso le risorse del programma PINQuA, ha consentito il recupero integrale delle strutture, articolate su quattro corpi di fabbrica. I 57 appartamenti realizzati presentano metrature differenti e sono stati tutti certificati in classe energetica A4. Le opere hanno compreso anche la sistemazione delle aree esterne destinate a parcheggio e la cura degli spazi comuni.

Nei prossimi giorni proseguiranno i sopralluoghi sul campo e la successiva firma dei verbali di assegnazione, garantendo la priorità alle famiglie con minori e persone fragili.