Via salita Petrazza, lo strano caso del materasso diventato traghetto

La segnalazione dei residenti sul rifiuto ingombrante non rimosso che "attraversa" la via da mesi, totalmente ignorato

MESSINA – “Non gli abbiamo messo la candelina accesa solo per evitare i rischi incendio e infezione, ma quel materasso compie un anno ormai, andrebbe festeggiato, ha compiuto un lungo viaggio e sta lì da mesi ad aspettare che qualcuno lo rimuova”. Così il signor Antonio, residente nella via salita Petrazza, una traversa di viale Europa, segnala il rifiuto ingombrante non rimosso “che da mesi letteralmente attraversa la via salita Petrazza, avviandosi lento lento in discesa verso il viale Europa”.

“A quanto pare non disturba nessuno, voglio proprio vedere che succede quando arriverà all’imbocco col viale Europa, ostruendo l’accesso all’unica via che consente l’arrivo a diverse abitazioni e condomini”, continua il signor Antonio.

Non è la prima segnalazione che arriva al giornale sulla situazione di via salita Petrazza, né sull’ormai famoso materasso. “Che tutti vedono ma continuano a ignorare – prosegue il signor Antonio, che ricostruisce – Mesi fa questo materasso singolo è stato abbandonato a monte della via. Mai rimosso, malgrado qualche residente mi racconta di averlo segnalato a Messina Servizi Bene Comune. A poco a poco il rifiuto ha letteralmente disceso la via, arrivando quasi all’incrocio con la salita Montesanto e poco sopra l’unica stretta via d’ingresso a e dal viale Europa. Ad un certo punto la fitta vegetazione laterale l’ha interamente ricoperto, adesso gli ottimi lavori di decespugliamento lo hanno riportato a galla. Ma è rimasto lì, così come altri più piccoli ingombranti “emersi” dalla vegetazione tagliata”.

“Chi ha lasciato il materasso fuori dalla porta, malgrado il servizio di ritiro, venga a prenderselo a domicilio, è certamente uno “zozzone” – dice il signor Antonio – ma a questo punto sorge il dubbio che invece sia stato correttamente conferito e mai ritirato, così come non è stato rimosso quando successivamente segnalato. E’ il caso di chiedersi come funziona il ritiro ingombranti, se siano idonee le ditte incaricate, ma soprattutto perché nessuno degli addetti al ritiro dei rifiuti “ordinari” né gli addetti agli altri servizi, lo abbiamo segnalato o rimosso, non è affatto grande, tra l’altro. Infine: ma il servizio di spazzamento delle strade esiste ancora in città e in questa via quante volte ha operato? Perché non si è mai visto nessuno, se non quando vengono effettuate le “operazioni straordinarie” di decespugliamento appunto”.

Intanto il materasso continua a traghettare lungo la via Salita Petrazza, imbarcando sporco, germi e batteri e trasformandosi in un pericolo sanitario per i residenti. “Abbiamo pensato insieme ad altri residenti di spostarlo – spiega infine il signor Antonio – ma onestamente abbiamo paura a toccarlo per motivi di igiene”.