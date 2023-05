Forze dell'ordine sul posto. Alla base dell'incidente forse una manovra azzardata

MESSINA – Forse una manovra azzardata (complice anche il maltempo) alla base dell’incidente che ha visto protagonisti un’auto e un motorino in via Santa Cecilia, nel corso della mattinata odierna. Lo scontro ha allertato passanti e negozianti, che sono accorsi per assistere una giovane donna, alla guida del veicolo a due ruote, rimasta a terra ferita. Le indagini sono tutt’ora in corso.