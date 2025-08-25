Via Senatore Arena. Accessi al mare, trattative in corso per l’acquisto dei terreni

Lì dove non si raggiungerà l’accordo, si procederà con gli espropri

“Sono in corso avanzate trattative per l’acquisto dei terreni privati necessari a garantire i nuovi accessi al mare. Le negoziazioni con i proprietari stanno procedendo positivamente, con l’obiettivo di raggiungere accordi soddisfacenti per tutte le parti coinvolte nel minor tempo possibile. La nostra priorità è assicurare la disponibilità delle aree senza ricorrere a procedure più lunghe e complesse, favorendo un dialogo costruttivo con i privati”.

Ci hanno provato in tanti, senza mai riuscirci, l’assessore Francesco Caminiti fa il punto sull’iter per ridare dignità al lungomare di via Senatore Arena, da lungo tempo chiuso da reti e cancelli sul nulla, che impediscono l’accesso alla spiaggia.

Tentativi di accordo ed eventuali espropri

“Per le aree che, a seguito delle trattative, non dovessero consentire un accesso agevole al mare o per le quali non si riuscisse a perfezionare un accordo di acquisto, è in fase di redazione un dettagliato masterplan – prosegue Caminiti -. Questo strumento urbanistico e legale è indispensabile per procedere con l’acquisizione coattiva delle porzioni di terreno indispensabili al completamento del ripristino degli accessi. Il masterplan definirà con precisione le aree soggette a esproprio, i tempi e le modalità procedurali, assicurando il pieno rispetto delle normative vigenti e dei diritti dei proprietari interessati, ai quali verrà riconosciuta una giusta indennità. L’obiettivo è garantire, in ogni caso, la pubblica fruizione del litorale. I prossimi passi prevedono la finalizzazione degli accordi di acquisto, l’avvio delle procedure di esproprio laddove necessario, e, successivamente, l’inizio dei lavori di cantiere”.

Progetti e obiettivi

I primi quattro progetti volti al ripristino e alla riqualificazione degli accessi al mare nella località di Torre Faro sono stati approvati. Prevedono interventi specifici, come la realizzazione di percorsi pedonali, rampe per disabili e l’installazione di segnaletica informativa, il tutto nel rispetto del delicato ecosistema costiero.

Il sogno è la realizzazione di un lungomare libero, con la possibilità di passeggiare e accedere alla spiaggia, almeno per il tratto di 600 metri compreso tra il lido Bákxos e l’ex Calasole, demolendo gli ostacoli davanti al mare e restituendo dignità ad un tratto costiero da tempo abbandonato.