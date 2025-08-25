 Via Senatore Arena. Accessi al mare, trattative in corso per l’acquisto dei terreni

Marco Ipsale

lunedì 25 Agosto 2025 - 07:00

Lì dove non si raggiungerà l’accordo, si procederà con gli espropri

“Sono in corso avanzate trattative per l’acquisto dei terreni privati necessari a garantire i nuovi accessi al mare. Le negoziazioni con i proprietari stanno procedendo positivamente, con l’obiettivo di raggiungere accordi soddisfacenti per tutte le parti coinvolte nel minor tempo possibile. La nostra priorità è assicurare la disponibilità delle aree senza ricorrere a procedure più lunghe e complesse, favorendo un dialogo costruttivo con i privati”.

Ci hanno provato in tanti, senza mai riuscirci, l’assessore Francesco Caminiti fa il punto sull’iter per ridare dignità al lungomare di via Senatore Arena, da lungo tempo chiuso da reti e cancelli sul nulla, che impediscono l’accesso alla spiaggia.

Tentativi di accordo ed eventuali espropri

“Per le aree che, a seguito delle trattative, non dovessero consentire un accesso agevole al mare o per le quali non si riuscisse a perfezionare un accordo di acquisto, è in fase di redazione un dettagliato masterplan – prosegue Caminiti -. Questo strumento urbanistico e legale è indispensabile per procedere con l’acquisizione coattiva delle porzioni di terreno indispensabili al completamento del ripristino degli accessi. Il masterplan definirà con precisione le aree soggette a esproprio, i tempi e le modalità procedurali, assicurando il pieno rispetto delle normative vigenti e dei diritti dei proprietari interessati, ai quali verrà riconosciuta una giusta indennità. L’obiettivo è garantire, in ogni caso, la pubblica fruizione del litorale. I prossimi passi prevedono la finalizzazione degli accordi di acquisto, l’avvio delle procedure di esproprio laddove necessario, e, successivamente, l’inizio dei lavori di cantiere”.

Progetti e obiettivi

I primi quattro progetti volti al ripristino e alla riqualificazione degli accessi al mare nella località di Torre Faro sono stati approvati. Prevedono interventi specifici, come la realizzazione di percorsi pedonali, rampe per disabili e l’installazione di segnaletica informativa, il tutto nel rispetto del delicato ecosistema costiero.

Il sogno è la realizzazione di un lungomare libero, con la possibilità di passeggiare e accedere alla spiaggia, almeno per il tratto di 600 metri compreso tra il lido Bákxos e l’ex Calasole, demolendo gli ostacoli davanti al mare e restituendo dignità ad un tratto costiero da tempo abbandonato.

  1. Marcella Millimaggi 25 Agosto 2025 07:10

    Mi domando quale sia il criterio per cui l’Ente Pubblico debba procedere all’acquisto di ciò che è già di sua proprietà essendo del demanio! Cosa si deve espropriare ai privati che se ne sono impadroniti?

  2. Marcella Millimaggi 25 Agosto 2025 07:11

    Si misuri innanzi tutto la battigia e si cerchi piuttosto il come il quando e le persone che hanno apposto i cancelli e si facciano valere le responsabilità!

