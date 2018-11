Via Garibaldi, l'associazione Centroanchio: Sopprimere le corsie preferenziali

I commercianti del corso Garibaldi, riuniti nell’associazione CENTROANCHIO dicono no alla corsia preferenziale ed all’intervento dei vigili urbani a tutela dei mezzi pubblici che quella corsia percorrono.

Chiedono da tempo che la “morsa” della polizia municipale contro il vecchio vizio dei messinesi di posteggiare davanti al negozio, venga “allentata” soprattutto nell’area dalla Prefettura a Piazza Castronovo.

“Con stupore abbiamo appreso che il dirigente comunale Mario Pizzino, con nota odierna, ha messo la parola “fine” alle speranze dei numerosi commercianti che speravano in un allentamento della morsa da parte dei Vigili e degli Ausiliari sulla via Garibaldi con particolare riferimento all’area che dalla Prefettura arriva a Piazza Castronovo- si legge nel comunicato stampa- Nella suddetta nota il dirigente fa riferimento al progetto di un nuovo piano viario per la zona che sarà varato in occasione della messa in servizio dei bus elettrici ma, fino ad allora”.

L’associazione chiede la soppressione della preferenziale con conseguente regolamentazione della sosta con le strisce blu e contesta una vicenda che sta penalizzando in modo pesante chi da decenni anima il tessuto economico della via Garibaldi. L’associazione chiede un incontro urgente al Sindaco e all’Assessore al Commercio Dafne Musolino “al fine di poter rappresentare le nostre perplessità sull’intera vicenda nella speranza che una soluzione tempestiva possa garantire a tutti i Commercianti di quest’area un sereno Natale così come è giusto che sia per le decine di operatori che ripongono in questo periodo le speranze di raggiungimento degli obiettivi economici necessari per andare avanti”