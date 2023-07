Viabilità Valle del Mela, da Barcellona chiesti interventi celeri ed efficaci

Nel corso del tavolo di coordinamento dello scorso giovedì il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto di intervenire sulla viabilità

PALERMO – Dal ponte Termini ai cavalcavia, sono queste alcune delle principali tematiche trattate nel corso del tavolo di coordinamento tenutosi questo giovedì a Palermo per discutere delle problematiche alla viabilità nella Valle del Mela.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò e l’assessore Giuseppe Benvegna e il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano. Entrambi i primi cittadini hanno chiesto il completamento, in tempi brevi, del ponte Termini e la messa in sicurezza con relativa segnaletica della bretella persistente nell’area. Richieste, queste, che hanno trovato accoglimento da parte dell’assessore regionale Alessandro Aricò.

Calabrò ha dunque posto l’accento sui cavalcavia sequestrati, sottolineandone l’importanza per la viabilità del territorio e chiedendone il dissequestro. Infine, il sindaco barcellonese ha chiesto l’autorizzazione al transito per gli autobus dell’Ast in attesa della conclusione dei lavori sul ponte Termini.

La riunione si è conclusa con la richiesta di attivare il doppio turno per gli operai, affinché si accelerino i tempi necessari alla conclusione degli interventi.