Viadotto Ritiro, nuove date. Galleria Telegrafo il 13 gennaio, bypass Baglio una settimana dopo - Tempostretto

Posticipata (ma solo di un giorno) l'apertura della galleria Telegrafo, qualche giorno in più per il bypass Baglio

Dovrebbe riaprire venerdì 13 gennaio, il condizionale è d’obbligo, la galleria Telegrafo. Praticamente in linea coi tempi previsti, considerato che la data indicata a fine anno era il 12 gennaio.

E’ chiusa dallo scorso 24 dicembre, quando un camion ha preso fuoco, e subito i carotaggi e le ispezioni hanno confermato un declassamento del calcestruzzo sottoposto alle fiamme ed alle temperature estreme (450 gradi). Dopo i primi interventi mirati alla spicconatura della calotta, alla bonifica generale della galleria e al ripristino degli impianti di rete e di illuminazione, il 29 dicembre sono stati avviati i lavori di ripristino della galleria, in particolare sui 40 metri più colpiti dal rogo. Il manto stradale liquefatto è stato scarificato, è stato posato il nuovo tappetino d’asfalto, rimosso lo strato di calcestruzzo degradato sulla calotta e ora si sta collocando una rete protettiva di acciaio, sulla quale verrà creato un nuovo conglomerato cementizio.

Da ormai due settimane e per altri tre giorni, proseguiranno i disagi di chi si sposta tra Messina e la provincia tirrenica. L’uscita, obbligatoria, è quella di Giostra, poi la strada statale 113 dei Colli Sarrizzo, dove non mancano gli inconvenienti, anche perché non è raro il passaggio di mezzi pesanti, nonostante il divieto. Arrivati a Villafranca, poi, è stata provvidenziale la scelta di aprire lo svincolo in entrata, quella che di solito è l’uscita.

Il bypass Baglio

L’incendio alla galleria Telegrafo ha fatto passare in secondo piano i lavori del viadotto Ritiro. Nel frattempo è proseguito il completamento del bypass Baglio, con asfalto, segnaletica e barriere. Mancano gli ultimi ritocchi, per l’apertura potrebbero essere necessaria ancora una o due settimane, pochi giorni in più rispetto alle previsioni di fine anno, quando la Toto Costruzioni aveva annunciato l’apertura entro metà gennaio.

Cosa cambierà a quel punto? Per una prima fase, forse due o tre settimane, gli automobilisti in arrivo dal casello di Messina Nord Villafranca avranno due possibilità: o proseguire verso l’uscita di Giostra, come accade adesso, ed è quanto dovrà continuare a fare chi vorrà uscire a Boccetta (oltre che a Giostra, ovviamente); oppure imboccare il nuovo bypass che porta sulla carreggiata lato mare, che da lì diverrà a doppio senso. Un gran bel vantaggio per chi deve proseguire verso Messina Centro, la zona sud, la fascia jonica e Catania, perché non ci sarà più l’obbligo di uscire a Giostra, con notevole risparmio di tempo.

Il doppio senso terminerà poco prima della galleria Gravitelli, cioè oltre lo svincolo di Boccetta. E’ questo il motivo per il quale nella prima fase chi vorrà uscire a Boccetta dovrà continuare a uscire a Giostra. Una volta aperto il bypass Baglio, potranno iniziare i lavori per la costruzione di un altro raccordo, poco prima dello svincolo di Boccetta. In questo caso potrebbe servire solo qualche settimana, perché le due carreggiate hanno tra loro un dislivello minimo. Quando sarà aperto quest’altro mini raccordo, chiuderà l’uscita di Giostra, in modo da poter completare i lavori sulla carreggiata lato monte del viadotto Ritiro.

