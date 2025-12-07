Viale Italia. “Caditoie otturate da terra e fogliame”

Messina. Servono lavori di pulizia da svolgere con la giusta cadenza temporale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Lungo il Viale Italia, dall’incrocio con via Ducezio sino a quello con la strada che conduce a Montepiselli, le caditorie per l’acqua piovana sono in condizioni tali da non poter essere utilizzabili in caso di precipitazioni. Alcune sono proprio otturate da terra, aghi di pino e fogliame sia all’interno che all’esterno. Altre sembrano abbastanza pulite al di sotto delle griglie di copertura ma queste ultime sono ostruite e dunque l’acqua non può comunque essere assorbita. Si può comprendere in queste condizioni ciò che può succedere in caso di pioggia”.