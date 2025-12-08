 Dimissioni Martello. Il Messina prende tempo, "siamo concentrati sul closing"

Simone Milioti

lunedì 08 Dicembre 2025 - 10:29

La società, come l'allenatore Romano, "valuterà nelle prossime ore". La sensazione è che adesso ci si debba chiarire sul cosa fare e con chi

MESSINA – Così il comunicato ufficiale della società: “Acr Messina prende atto delle dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Giovanni Martello al termine della gara. La società, nel rispetto delle persone e dei ruoli, valuterà nelle prossime ore quanto emerso e comunicherà tempestivamente le proprie determinazioni. Il club sarà impegnato questa settimana nel closing della società e nell’acquisizione del ramo sportivo. Il presidente Justin Davis conferma il massimo impegno e l’unità d’intenti nel proseguire il lavoro programmato”.

Quasi a rovinare il momento le dimissioni del direttore sportivo, tra la vittoria contro la Vigor Lamezia, che toglie il Messina dall’ultimo posto, e il closing imminente a livello societario (anche se la fine dell’esercizio provvisorio è slittata di qualche giorno al 15 dicembre per completare i passaggi). La società non prende una decisione subito, si riserva di valutare nelle prossime ore, un po’ come ha fatto anche l’allenatore Pippo Romano molto legato al dirigente Martello. Questi giorni serviranno a rimettere un po’ tutto in discussione e magari chiarire dove si vuole andare e con chi.

